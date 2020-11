Ospite di Barbara D'Urso a Live - Non è la D'Urso, Christian Leone è tornato a parlare della sua relazione con Guenda Goria.

Le parole di Christian Leone

Durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, Guenda Goria ha parlato della sua relazione con Telemaco Dell’Aquila.

Di recente, però, è spuntato un altro ex presunto fidanzato della figlia di Maria Teresa Ruta, ovvero Christian Leone, che ha rivelato: “Mentre stava con lui mi veniva a cercare…”.

Ospite di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso, Christian Leone ha dichiarato di aver conosciuto l’ex inquilina della casa più spiata d’Italia in un resort a Sharm el-Sheikh.

A tal proposito ha dichiarato: “Volevo precisare una cosa, non volevo buttare fango e nemmeno offendere nessuno. Rispetto Guenda, è meravigliosa, è la vincitrice morale del Grande Fratello. Ci siamo conosciuti in un aperitivo in cui era presente anche Telemaco, che per gioco mi ha chiesto di uscire con lei. L’abbiamo fatto, è nata una relazione durata due settimane che si è conclusa perché Guenda, per motivi di lavoro, è partita per l’Italia”.

Al suo ritorno Christian non ha voluto proseguire, tanto da affermare: “Mi ha fatto una sorpresa ed è tornata al resort, ma non mi sono sentito pronto, anche per la sua complessità di carattere. Io non me la sono sentita e lei è andata da Telemaco a consolarsi e parlare di me. Poi da li ho scoperto che piano piano loro hanno cominciato una “conoscenza” che non era al tempo una relazione“.

Per poi aggiungere: “C’è stato il lockdown ed è successo che tra un lascia e prendi con Telemaco, lei veniva a cercare me, ma io per rispetto a un mio amico ne sono voluto rimanere fuori. Ho raccontato la storia perché volevo fare chiarezza, a Guenda voglie dire: Avrò tanti difetti, ma chi mi conosce sa che non faccio male neanche a una formica. Se ho fatto quest’entrata in scena con l’intervista, è per alleggerire i toni, perché la situazione stava diventando troppo pesante”.