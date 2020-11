Alba Parietti si è lasciata andare ad alcune confessioni intime sulla sua vita sotto le lenzuola.

Alba Parietti ha fatto alcune confessioni piccanti sulla sua vita privata senza risparmiarsi dettagli intimi sulle sue storie sotto le lenzuola.

Alba Parietti: i dettagli intimi

La showgirl non ha risparmiato neanche le performance dei suoi numerosi ex, su cui ha riferito: “Se c’è mai stato qualcuno che ha fatto cilecca a livello sessuale con me? Tranne un paio, giuro, tutti! Rassicuro i futuri, se ce ne saranno mai. E soprattutto sono proprio i narcisisti che hanno fatto spesso cilecca. Hanno una tale aspettativa su se stessi che si caricano di una grossa aspettativa. Comunque, almeno l’ottanta percento degli uomini che sono stati con me hanno fatto cilecca al primo colpo”, ha riferito la showgirl, che al momento sarebbe single (o almeno così si definisce).

Nelle ultime ore Alba Parietti si è espressa anche su suo figlio, Francesco Oppini, attuale concorrente del Grande Fratello Vip a rischio squalifica dopo le sue frasi shock su Flavia Vento e Dayane Mello. Nonostante il programma abbia deciso di risparmiarlo e lui abbia chiesto scusa in diretta tv, Alba Parietti ha affermato che avrebbe ritenuto giusta la sua squalifica dallo show, pretendendo che si scusasse per ciò che ha affermato.

Oggi Alba Parietti e suo figlio sono estremamente legati ma più di una volta i due hanno battibeccato in diretta tv.