Amadeus avrebbe avuto un acceso scontro con il direttore di Rai 1, Stefano Coletta: Sanremo 2021 potrebbe essere il motivo della lite.

Stando a indiscrezioni circolate in rete Amadeus avrebbe avuto un acceso scontro con il direttore di Rai 1, Stefano Coletta. Il motivo dell’alterco riguarda il Festival di Sanremo 2021?

Amadeus, scontro con Coletta

A quanto pare il direttore artistico della 71esima edizione del festival di Sanremo, Amadeus, avrebbe avuto un acceso scontro con il direttore di Rai 1, Stefano Coletta.

I motivi riguardanti l’alterco tra i due al momento restano top secret ma sono in tanti a chiedersi quale sia stata la ragione dello scontro e se per caso la 71esima edizione della kermesse possa entrarci qualcosa. Stefano Coletta finora ha semplice assicurato che il Festival si farà, anche se a causa dell’emergenza Coronavirus è possibile che la kermesse debba slittare di qualche mese. Amadeus per il momento ha affermato invece che senza pubblico sarebbe inutile che la kermesse si svolga normalmente.

“Noi stiamo lavorando per fare il Festival dal 2 al 6 marzo. A gennaio, valuteremo la situazione. Adesso è prematuro parlarne. Sarà un Sanremo di positività, di gioia e di rinascita. Non sarà un Sanremo dimesso”, ha dichiarato Amadeus a proposito dello show, condotto da lui per la seconda volta. In tanti si chiedono come si svolgerà il famoso festival musicale qualora i “numeri” dell’emergenza dovessero essere ancora gravi come in questi giorni e per il momento anche il Patron dell’Ariston ha ipotizzato che la kermesse possa slittare nell’arco dei mesi estivi (e non a inizio marzo come si era previsto).

Al momento non è chiaro cosa avrebbe spinto Amadeus a scontrarsi con il direttore di Rai 1 e i fan sono in attesa si ulteriori dettagli.