Carlo Conti, risultato positivo al coronavirus lo scorso 28 ottobre, non è più asintomatico: "Ora i sintomi ci sono tutti, anche troppi".

Si aggravano le condizioni di Carlo Conti, risultato positivo al coronavirus lo scorso 28 ottobre. L’amatissimo volto Rai, inizialmente asintomatico, ha dichiarato su Instagram che ora “i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!), questo Covid è una brutta bestia.

Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente”.

Carlo Conti positivo al coronavirus

Ad annunciare la propria positività, poco meno di una settimana prima, era stato lo stesso conduttore sempre tramote social.

“Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid” si legge. Fortunatamente, allora il presentatore era “praticamente asintomatico” e si trovava “a casa ma sotto controllo medico“.

La positività del presentatore non ha portato a uno stop del programma dell’ammiraglia Rai Tale e quale show. Conti ha condotto la puntata di venerdì 30 ottobre direttamente dalla propria abitazione. Nessun altro membro del team sarebbe stato contagiato.

Anche Gerry Scotti positivo al Covid

Solo pochi giorni prima anche un altro famoso volto della televisione italiana, Gerry Scotti, aveva annunciato tramite social l’esito del tampone. Come Carlo Conti, anche per presentatore Mediaset – volto di Chi vuol essere milionario – non è stato necessario il ricovero.

Si trova a casa sotto controllo medico.