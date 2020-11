Cecilia Rodrigeuz e Ignazio Moser hanno festeggiato il loro anniversario completamente nudi di fronte alle spettacolari montagne di Cortina

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di festeggiare il loro anniversario di fidanzamento in maniera solitaria e super romantica. Immersi in un paesaggio mozzafiato fra le spettacolari cime di Cortina d’Ampezzo, la coppia pare aver completamente cancellato le voci di una presunta crisi circolate la scorsa estate.

I due piccioncini, conosciutisi al Grande Fratello Vip, si sono così mostrati non solo affiatati, ma anche del tutto senza veli. Coperti solo da cuscini e coperte, si sono lasciati immortalare in un dolcissimo bacio di fronte a un panorama decisamente da sogno.

31.10.20 Te amo Nachito, demasiado Te amo. 🤍

Il ciclista trentino e la modella argentina hanno dunque passato il fine settimana sulle Dolomiti, regalandosi una breve parentesi romantica dai rispettivi impegni professionali. Dopo aver attraversato il lago di Braies in barca a remi, hanno consumato il pranzo sotto un sole tiepido per poi posare tra la neve e brindare nel loro rifugio. Il weekend perfetto dei bellissimi Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si è infine concluso la domenica sera, con il ritorno in famiglia giusto in tempo per festeggiare il compleanno di papà Gustavo.