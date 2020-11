Denis Dosio, ex concorrente squalificato dal GF Vip, ha lanciato un appello ai suoi fan per farlo rientrare nel reality show.

Dopo le mancate squalifiche di Francesco Oppini (che ha detto frasi volgari e sessiste su Flavia Vento e Dayana Mello) e di Paolo Brosio (che avrebbe bestemmiato nella casa del GF Vip) Denis Dosio, ex concorrente del programma squalificato proprio per una bestemmia pronunciata in diretta tv, ha lanciato un appello ai suoi fan.

Denis Dosio vuole rientrare al GF

Il fatto che Francesco Oppini e Paolo Brosio non siano stati squalificati dal Grande Fratello Vip benché entrambi abbiano violato il regolamento ha fatto infuriare Denis Dosio, che è stato squalificato dal reality show vedendo infrangere il proprio sogno. A detta di Denis – e di molti dei suoi fan – la disparità di “trattamento” tra i vari concorrenti rappresenterebbe una grave ingiustizia e per questo il giovane ex concorrente ha chiesto ai fan di sostenerlo perché venga riammesso nella casa del GF Vip.

“Se anche il web crede che questa cosa sia ingiusta, fatemi rientrare”, ha dichiarato Dosio nel suo appello. In tanti hanno criticato il reality show condotto da Alfonso Signorini per non aver adottato provvedimenti contro Brosio e Francesco Oppini (la cui squalifica è stata invocata anche dalla madre, Alba Parietti). Denis Dosio ha a sua volta affermato che quella da lui pronunciata non sarebbe stata per lui una bestemmia bensì un semplice “intercalare”, così come quello utilizzato da Paolo Brosio (che infatti non è stato eliminato dal programma).

Anche Salvo Veneziano si è scagliato contro il GF Vip per aver adottato provvedimenti contro di lui ma non contro Oppini.