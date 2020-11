Al GF Vip Dayane Mello e Adua Del Vesco sembrano sempre più vicine e c'è chi crede che presto sboccerà qualcosa di più tra le due.

Nella casa del Grande Fratello Vip Adua Del Vesco e Dayane Mello sembrano essere più intime. Dopo i baci e gli abbracci bollenti, la modella è arrivata persino a dichiarare i suoi sentimenti all’attrice.

Adua e Dayane sempre più intime

Il feeling sbocciato tra Dayane Mello e Adua Del Vesco nella casa del Grande Fratello Vip è stato da subito evidente a tutti e nelle ultime ore sembra proprio che la modella e l’attrice abbiano deciso di abbandonarsi sempre di più a coccole ed effusioni. Dopo i festeggiamenti di Halloween le due amiche si sono ritirate sotto le lenzuola, dove si sono lasciate a devi veri e propri momenti d’intimità.

Nel corso della serata Dayane è arrivata addirittura a fare una vera e propria dichiarazione d’amore all’attrice, che però ha dato la colpa all’alcol senza dare peso alle sue parole:

“Sei Perfetta, sei bellissima, io mi sono innamorata di te. Le parole qua hanno un peso, hai paura? Tu per me sei una delle donne italiane più bella di Sofia Loren e Monica Bellucci. Sei la donna più bella che ho visto in vita mia.

Hai gli occhi pazzeschi, dicono che gli occhi sono la luce dell’anima e i tuoi parlano per te”, ha detto Dayane facendo arrossire Adua. Al momento Adua Del Vesco risulta essere fidanzata con Julian Condor, ma sui social in tanti iniziano a credere che tra lei e Dayane possa sbocciare qualcosa di più che una semplice amicizia.