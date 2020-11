Amedeo Goria ci provò con Elisabetta Gregoraci, ma lei non lo ha dichiarato al Gf Vip: cosa si nasconde dietro allo scoop?

Al Grande Fratello Vip, l’ex marito di Maria Teresa Ruta, ossia Amedeo Goria, è apparso come un uomo molto mite e persino timido. In realtà, pare invece che sia un vero Casanova e che ha più volte tradito la presentatrice, che alla fine, esausta, ha voluto il divorzio.

Le donne cui con il giornalista ha tentato un approccio sono parecchie, da Lory Del Santo alla stessa contessa Patrizia De Blanck, che proprio nel corso dell’ultima diretta del reality l’ha confessato apertamente.

Amedeo parlaci di quando hai fatto Ritorno al Presente con la Gregoraci e Gegia #gfvip — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) October 30, 2020

Ad ogni modo, non tutti sanno che nel cast del GF c’è un’altra inquilina che ha ricevuto delle particolari avance da parte di Amedeo Goria. Lei tuttavia, al contrario della De Blanck, non lo ha però dichiarato in puntata. La donna in questione è niente meno che Elisabetta Gregoraci, a quanto pare corteggiata da Amedeo a Ritorno al presente, reality di Rai Uno condotto da Carlo Conti nel 2005. I due si trovavano infatti entrambi nel cast del programma, come confermato dallo stesso giornalista a Mattino Cinque pochi giorni fa.

Invece Amedeo Goria ci provava con la Gregoraci a Ritorno al Presente. Fateci vedere quelle immagini (c’era anche Signorini come opinionista) #gfvip — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) October 30, 2020

Per la showgirl calabrese pare che la partecipazione a Ritorno al presente non sia un bel ricordo, ma anzi addirittura da cancellare dalla sua memoria professionale. In ogni caso, come affermato dallo stesso Amedeo, il suo corteggiamento verso la Gregoraci non andò a buon fine, avendo competitors più avvenenti di lui!