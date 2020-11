Dopo la diretta del Gf Vip, Elisabetta Gregoraci ha continuato a sfogarsi su Guenda Goria ipotizzando che la pianista possa essere gelosa di lei

Dopo la sua inaspettata eliminazione dal Grande Fratello Vip, Guenda Goria è stato ospitata negli studi del reality show di Canale 5 nell’ultima diretta di lunedì 2 ottobre 2020. Nell’occasione, Alfonso Signorini ha letto un’intervista dove la giovane donna attaccava senza troppe cerimonie Elisabetta Gregoraci.

La pianista ha di fatto definito la showgirl una persona poco vera, troppo perfetta da risultare persino senza umanità.

Scintille, scintille e ancora scintille! Le dichiarazioni di Guenda hanno letteralmente fatto infuriare Elisabetta! #GFVIP pic.twitter.com/PyAR99xAbE — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 2, 2020

L’ex moglie di Flavio Briatore si è così offesa come non mai, facendo esplodere un vero e proprio litigio con la figlia di Maria Teresa Ruta.

Il peggio è tuttavia arrivato in piena notte, quando la soubrette calabrese è tornata a sfogarsi contro la Goria dandole dell’invidiosa. “È tanto facile andare lì e fare la sua intervista, forse la prima della sua vita. […] Ci sarà stata un po’ di gelosia e di invidia in quelle parole”. Così si è dunque espressa Elisabetta, letteralmente punta sul vivo dalle frasi dell’artista romana. Nel mentre sul web in moltissimi si sono ancora una volta schierati dalla parte di Guenda, dimostrandosi d’accordo con la sua disanima.