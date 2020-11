Ilary Blasi, positiva al Coronavirus ma asintomatica, ha mostrato sui social il suo look da quarantena sfoggiato in giardino

Ilary Blasi e il popolare marito Francesco Totti sono entrambi risultati positivi al Covid-19. Come se non bastasse, proprio pochi giorni prima il calciatore ha dovuto affrontare il lutto per la scomparsa dell’amato papà Enzo. Se, ad ogni modo, il campione ha avuto qualche sintomo come febbre e debolezza generica, la conduttrice è invece finora apparsa asintomatica.

La coppia si trova ora in isolamento nella villa romana di proprietà, adottando anche delle precise norme di distanziamento per evitare il contagio ai figli.

Per sdrammatizzare un po’ la situazione così difficile, Ilary ha deciso di mostrarsi sui social con delle nuove IG Stories.

Nelle ultime clip in ordine di tempo, la conduttrice appare pertanto in giardino con indosso la mascherina, sfoggiando un look da quarantena più trendy che mai. Indossando un paio di pantaloni bianchi a vita alta e un maglione crop beige, l’ex Iena ha lasciato la pancia scoperta, secondo quanto richiesto dal trend del momento.

Per completare il tutto ha poi optato per delle pantofole nere col pelo indossate coi calzini in tinta. Ilary Blasi ha dunque rassicurato tutti i suoi fan in merito alle proprie condizioni si salute, pur restando ancora sotto controllo sanitario. L’augurio di tutti i suoi follower è che possa tornare il prima possibile negativa, così da lasciarsi questo tremendo incubo alle spalle.