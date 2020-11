Con una nuova foto in topless e tanga, Malena ha letteralmente sconvolto il web: l'invito a pranzo più sensuale dei social network

Nonostante i difficili tempi dettati dalla pandemia, la bella Malena cerca di auto-promuoversi da sé. L’attrice 37enne, originaria della provincia di Bari, come molte sue colleghe non può infatti al momento prender parte alla realizzazione di film per adulti.

Così ha deciso di fare tutto da sola, intensificando nella fattispecie la propria presenza sui social network. In particolar modo su Instagram e OnlyFans, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sta ultimamente pubblicando parecchi contenuti, comprese foto ad alto tasso erotico.

Proprio nelle ultime ore la Malena Nazionale ha di fatto condiviso una nuova immagine decisamente piccante, dove non indossa praticamente nulla se non un tanga striminzito. Ritratta di spalle e con un topless a mezza vista, con estrema malizia la pornodiva pugliese domanda ai suoi ammiratori chi vorrebbe unirsi a lei per pranzo.

Inutile ribadire come la foto abbia ricevuto migliaia di like e commenti più che entusiasti da parte di fan pronti a condividere con Malena qualunque pasto!