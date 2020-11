Dopo diversi mesi di isolamento, la Regina Elisabetta ha partecipato a un evento pubblico senza indossare la mascherina: è polemica

Dopo 7 mesi di isolamento, la Regina Elisabetta è tornata a farsi vedere in pubblico scegliendo un inconfondibile outfit rosa. Tuttavia sul suo viso non è comparsa nessuna mascherina, così come neppure su quello del nipote William che l’accompagnava. Nemmeno lo staff dei Reali era provvisto dei presidi anticontagio, scatenando così una grande polemica.

Per la prima volta da quando ha avuto inizio la pandemia, la sovrana ha potuto allontanarsi dalla sua residenza, incontrando altre persone che non fossero i suoi collaboratori o famigliari.

Tuttavia la decisione di non usare le protezioni anti-Covid ha destato parecchie critiche. Giunta in elicottero, Elisabetta ha incontrato il nipote al Laboratorio di Scienza e Tecnologia della Difesa a Salisbury, dove gli scienziati stanno studiando proprio una soluzione al temuto coronavirus.

La regina Elisabetta senza mascherina al suo primo evento pubblico dopo il lockdown, mentre Meghan spende migliaia di euro per l’outfit. https://t.co/FZ0fvJYYOM pic.twitter.com/rIWelFBXG5 — ilGiornale (@ilgiornale) October 23, 2020

In occasione dell’evento, tutti i presenti sono stati sottoposti a dei test per verificare la loro eventuale positività al virus, mantenendo sempre le dovute distanze. Eppure la decisione della Regina di non indossare la mascherina durante tale incontro pubblico al chiuso ha fatto storcere il naso a parecchi. Ribadiamo che Kate Middleton la indossa sempre nelle sue uscite ufficiali, così come fa solitamente anche suo marito William. Come mai, allora, i due nobili proprio in quest’occasione hanno deciso di fare diversamente?