Camila Raznovich positiva al Coronavirus: “Sono sotto cura”

La conduttrice Camila Raznovich ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus e che per questo non potrà essere presente nella prossima puntata de Il Kilimangiaro (attualmente sospeso).

Nei giorni scorsi la conduttrice aveva accusato una leggera febbre e subito si era attivato il protocollo per scongiurare un eventuale contagio all’interno degli studi. Al momento le sue condizioni sarebbero in miglioramento, ma ha già anticipato che Il Kilimangiaro sarà sospeso fino a nuovo ordine. La conduttrice ha affermato nel suo breve video via social: “Ho ricevuto l’esito del tampone e sono positiva al Covid. Però sono in miglioramento.

Sono sotto cura e spero di rivedervi prestissimo”.

Come lei sono numerosi i conduttori e le celebrities che hanno annunciato di essere risultati positivi al Coronavirus nelle ultime ore. Oltre a Francesco Totti e sua moglie Ilary Blasi anche Gerry Scotti, Carlo Conti e Alessandro Cattelan si trovano in isolamento domiciliare perché risultati positivi al Coronavirus.

Nelle ultime ore anche lo show di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, è stato sospeso per via di un caso positivo al Coronavirus presente in studio (lo show riprenderà normalmente il 5 novembre).