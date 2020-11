Coronavirus, Oggi è un altro giorno sospeso: un caso positivo

Oggi è un altro giorno è stato sospeso all'improvviso per via di un caso positivo al Coronavirus.

Mercoledì 4 novembre il consueto appuntamento con Oggi è un altro giorno è saltato, e sembra che il motivo sia stato un caso di positività al Coronavirus.

Serena Bortone, conduttrice del programma, non ha fornito ulteriori delucidazioni in merito alla vicenda, ma via social ha aggiornato i fan del programma assicurando che tornerà in studio il 5 novembre (dove sembra che nel corso della puntata si parlerà della morte di Gigi Proietti, avvenuta lo scorso 2 novembre, e dell’ultimo DPCM emanato dal governo per far fronte all’emergenza Coronavirus).

Nei giorni scorsi sono molti i personaggi famosi risultati positivi al Coronavirus: nelle ultime ore la conduttrice Camila Raznovich ha fatto sapere che non sarà al timone de Il Kilimangiaro perché si troverebbe in isolamento domiciliare proprio perché positiva al Covid.

Come lei anche Alessandro Cattelan, Gerry Scotti e Carlo Conti sono attualmente positivi e in isolamento fiduciario. Molti programmi tv inoltre hanno subito modifiche o sono stati rimandati proprio a causa della pandemia in corso, e tante sono le voci che si sono intercorse nelle ultime settimane anche in merito alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, prevista per l’inizio di marzo (ma che potrebbe slittare ai mesi estivi proprio a causa dell’emergenza qualora i numeri del contagio fossero quelli di queste settimane).