Elettra Lamborghini ha conquistato i fan con il look sobrio ed elegante sfoggiato al Maurizio Costanzo Show.

Elettra Lamborghini: il look

Abbandonati gli eccessi da palcoscenico al Maurizio Costanzo Show Elettra Lamborghini ha conquistato tutti con un look elegante, sobrio e femminile.

Per l’occasione l’ereditiera ha optato per una jumpsuit nera in grado di valorizzare le sue curve bollenti e delle scarpe scintillanti disegnate da Livia Foderà con tacco a spillo (il loro valore? 350 euro).

Elettra Lamborghini è da poco convolata a nozze con l’amore della sua vita, dj Afrojack, ma già all’indomani del matrimonio per l’ereditiera sono iniziati una serie di eventi piuttosto tristi. Il suo adorato cavallo è morto, mentre suo fratello Ferruccio ha dovuto subire un intervento per uno pneumotorace. Da mesi inoltre circolano voci riguardanti una presunta lite tra l’ereditiera e sua sorella Ginevra, che sarebbe stata assente alle sue nozze con Afrojack.

Nonostante il periodo piuttosto complesso – anche per via dei concerti rimandati a causa dell’emergenza Coronavirus – al Maurizio Costanzo Show l’ereditiera ha sfoggiato la sua solita solarità e il suo famoso sorriso. In tanti tra i fan sui social sono impazienti di sapere se ci saranno presto novità per lei e Dj Afrojack e se la coppia avrà presto un bebè. Al momento i due, felicissimi per le nozze, hanno preferito mantenere la loro riservatezza sui social e non hanno fornito dettagli ai fan in merito alla questione.