"Stefano De Martino chiama i fotografi per farsi paparazzare con Maria Carla Boscono", rivela Fabrizio Corona.

Stefano De Martino è stato recentemente paparazzato sul settimanale Chi insieme a Maria Carla Boscono, modella e attrice italiana che ha avuto in precedenza una relazione con il cantante Ghali. Per la prima volta dalla fine del matrimonio con Belen Rodriguez il conduttore di Made in Sud è uscito allo scoperto insieme ad un’altra donna.

Tra i due si pensa possa essere nato l’amore, nonostante nelle foto non siano ritratti in atteggiamenti intimi. Per Fabrizio Corona, tuttavia, lo scoop sarebbe soltanto una trovata pubblicitaria organizzata dall’ex ballerino di Amici. Lo ha rivelato in una intervista rilasciata a Vanity Fair.

Corona: “Tutto organizzato”

Il re dei paparazzi rivela una pratica ormai diffusa tra i personaggi del mondo dello spettacolo: chiamare i fotografi per farsi beccare in momenti che potrebbero essere allettanti per i giornali.

Gli scoop su nuove coppie, in questo senso, sono tra i più diffusi. “Ora – dice Fabrizio Corona – fanno tutti quello che gli ho insegnato io: De Martino chiama i fotografi per farsi paparazzare con la Boscono, la Pellegrini si lamenta che Magnini faceva lo stesso quando stavano insieme. L’unica che non fa queste cose è Belen perché è tonta“.

Parole di elogio per la sua ex compagna, Belen Rodriguez, verso la quale ha ammesso più volte di nutrire un grande affetto: “A lei non frega niente dei soldi.

Una cosa che mi piaceva e, insieme, mi faceva dannare. Se le dicevo: “Andiamo a bere il caffè in quel bar che ci danno 15 mila euro”, lei rispondeva: “Non esco per tutto il weekend, e nemmeno tu”. Solo sulle vacanze riuscivo a convincerla. Le dicevo: preferisci che le foto ce le facciamo fare noi così vieni fuori bella e ci guadagniamo anche, oppure che te le fa il primo che passa e magari si vede la cellulite? Era un po’ come usare i filtri di Instagram, ma in carne e ossa“.

Intanto anche la showgirl argentina ha trovato una nuova fiamma. Si tratta dell’hair stylist Antonino Spinalbese.