Fedez ha postato sui social un video dove la bella consorte Chiara Ferragni cammina per casa in intimo col pancione in bella vista

Con un evidente apprezzamento in sottofondo, Fedez ha recentemente ripreso la dolce moglie Chiara Ferragni a passeggio per casa in intimo e visibilmente incinta. Nel video in questione si vede per l’appunto la popolare influncer cremonese mentre cammina con indosso solo un tanga e un reggiseno bianco.

La blogger porta inoltre ai piedi delle lussuosissime pantofole in pelliccia rosa di Louis Vuitton, del valore di oltre 1500 euro.

Ti aspettiamo principessa 💕

Chiara Ferragni in dolce attesa

Chiara Ferragni è già a metà della sua seconda gravidanza, che a marzo regalerà all’allegra famiglia una nuova arrivata.

La coppia, sempre molto propensa a condividere con i propri fan ogni attimo della loro vita, è del resto entusiasta del dolce annuncio.

Tornando tuttavia al video in questione, dove si stava recando The Blonde Salad in lingerie e ciabatte in visone? La risposta è giunta il giorno dopo, quando sempre il rapper ha rivelato che la consorte stava andando nella cabina armadio del loro loft milanese per scattarsi qualche selfie in dolce attesa.

“19 settimane oggi”, ha difatti poi specificato la Ferragni nelle foto successivamente pubblicate, che ne hanno chiaramente evidenziato le forme in crescita.