Paolo Brosio cade vittima delle focose effusioni di Dayane e Rosalinda, ma non è tutto come sembra: la reazione del giornalista al GF Vip

Mettiamo subito in chiaro che si è trattato di uno scherzo, anche se talmente ben riuscito da sembrare vero. O almeno così è stato per l’ignavo protagonista, ossia il nuovo arrivato nella Casa del Grande Fratello Vip, Paolo Brosio. Il giornalista toscano è infatti rimasto vittima di una piccante burla organizzata dai suoi coinquilini, con al centro Rosalinda Cannavò e Dayane Mello.

Le due amiche hanno di fatto finto un momento di passione sfrenata nella lavatrice, lasciando Brosio completamente interdetto. Una discussione con gli altri inquilini di Cinecittà ha poi contribuito a mandare completamente in tilt il neofita, fino a che lui stesso non è esploso in una gran risata alla rivelazione che si trattava di un gioco ben orchestrato. Inutile dire come sui social lo scherzo ai danni dell’ex inviato del TG4 sia diventato virale in pochissimo tempo.

Al punto da creare addirittura diversi episodi che lo raccontano per filo e per segno!

SCHERZO STEFANIA E TOMMASO A PAOLO BROSIO pt.1 #GFVIP pic.twitter.com/wknIevESwp — ginger (@redxmoonx) November 4, 2020

🚨🚨 SCHERZO INTEGRALE DEI RAGAZZI A PAOLO BROSIO 🚨🚨 pt.2 #GFVIP “Tutto apposto ragazzi?”

“Sisi tutto bene”

“Ah ok, buonanotte”

“EH, A VOI” pic.twitter.com/CoZRrFr4H2 — 🤍 (@vojcehar) November 4, 2020

Lo scherzo a Paolo Brosio parte 3 #GFVIP

“io é da 50 giorni che non mi faccio una Pippa” pic.twitter.com/4sUaTDqsf4 — Gaia👽 (@gaia_vezzoli) November 3, 2020