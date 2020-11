Pierpaolo Pretelli si è deciso a mettere fine all'amicizia con Elisabetta Gregoraci per via dei suoi sentimenti non corrisposti.

A quanto pare il rapporto sbocciato tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nella casa del GF Vip è ormai agli sgoccioli. L’ex velino ha messo la showgirl alle strette affermando che “l’amicizia” non gli basterebbe più.

Elisabetta e Pierpaolo: la lite

Nella casa del GF Vip è andata in atto l’ennesima lite tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, i due “amici” il cui feeling è stato evidente a tutti fin dal loro ingresso al reality show. La showgirl ha fin da subito chiarito che non avrebbe voluto altro da Pierpaolo se non una semplice amicizia e in un primo momento sembrava che l’ex gieffino fosse disposto ad accontentarsi. Durante la notte però, tra i due è scoppiata una lite e Pierpaolo ha praticamente messo fine al rapporto: “Per me non è un’amicizia e io non la voglio infatti.

(…) Adesso però sono arrivato, basta. Ci sono step che vanno oltrepassati. Sono arrivato al punto in cui l’abbraccio mi sta stretto, ok? Non riesco più a stare bene in questa situazione che ormai mi sta stretta. I paletti ormai non mi stanno bene. Siccome tu non riesci ad andare oltre allora basta così”, ha dichiarato il gieffino.

La lite tra Elisabetta e Pierpaolo, condotta da Tommaso Zorzi, nel ruolo di opinionisti Paolo Brosio e Enock #GFVIP pic.twitter.com/1GdFyAbUJa — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 3, 2020

Elisabetta Gregoraci, che avrebbe voluto maggiore supporto da parte sua durante la diretta del reality show, ha affermato che Pierpaolo avrebbe cambiato idea solo ora e che finora entrambi sarebbero stati d’accordo su questo tipo di rapporto. I due riusciranno a chiarire ulteriormente o si tratta della fine della loro amicizia?