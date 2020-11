Gf Vip: litigio con scherzo nella notte tra Stefania Orlando, Adua e Dayane.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip c’è aria di divertimento. Quale migliore occasione, se non questa, per fare alcuni scherzi ai danni degli inquilini. Vittima è stato l’ultimo arrivato nella casa di Cinecittà, Paolo Brosio. Approfittando del fatto che l’uomo stesse avendo una sorta di crisi, a seguito del provvedimento e del richiamo di Alfonso Signorini, Stefania, in compagnia di Tommaso, Adua e Dayane, hanno ben pensato di mettere in scena una finta discussione.

“Io perché ho fatto l’Ave Maria avete fatto la rivoluzione e sono passa come un pazzo, qui tr****no come dei ciuchi, e allora..”, così urlava Brosio, non sapendo che, alle sue spalle, si stava organizzando un terribile scherzo. Mentre erano tutti in cucina, Adua, insieme a Dayane, ha confessato di essere infastidita dal comportamento di Stefania Orlando, colpevole di essersi intromessa in un loro momento intimo. “Ma tu i c***i tuoi mai eh? Sei sempre in mezzo a tutto.

Fatti i fatti tuoi. Ci lasci vivere?”, ha recitato Adua.

“MA PER STARE CON TE AMORE ALTRO CHE GOCCETTO DI VINO LA DAMIGIANA DI WHISKEY” ⚰️⚰️⚰️ #GFVIP pic.twitter.com/fTnb3YG9Ga

— sara 🐾 sorpræsoneh (@SentirsiUltimi) November 3, 2020

Lo scherzo a Paolo Brosio

A questo punto dello scherzo è intervenuta proprio Stefania Orlando. La conduttrice, davvero a suo agio in questo iconico momento, ha ribattuto dicendo che le du potevano continuare quello che stavano facendo, mantenendo però tatto e buon senso.

Nello scherzo non poteva non essere presente anche Tommaso Zorzi. L’influencer, ovviamente, ha preso le difese di Stefania e ha attaccato duramente Dayane. “Dayane manca il vino dalla cucina. Noi lo prendiamo. Ogni volta che utilizziamo il vino per cucinare, lei sempre lo beve. È ubriaca”. I ragazzi hanno continuato così per alcune ore, fino a quando, poi, hanno rivelato la verità al povero Paolo Brosio.