Andrea Zelletta ha violato il regolamento del GF Vip e per questo saranno presi provvedimenti contro di lui.

Nella casa del Grande Fratello Vip Paolo Brosio è stato mandato in nomination forzata dopo aver spoilerato agli altri concorrenti l’ingresso dei nuovi vip (Stefano Bettarini e Giulia Salemi). La produzione del programma avrebbe deciso di prendere provvedimenti anche contro Andrea Zelletta, che a quanto pare ha rivelato l’ingresso di Selvaggia Roma a Elisabetta Gregoraci.

GF Vip: provvedimenti per Zelletta

Il Grande Fratello Vip ha annunciato che saranno presi dei provvedimenti contro Andrea Zelletta, colpevole di aver riferito a una concorrente del reality show (Elisabetta Gregoraci) che presto entrerà una nuova concorrente all’interno dello show. Zelletta aveva lasciato temporaneamente il gioco qualche giorno fa per motivi personali, e come previsto dal regolamento al suo rientro nella casa non avrebbe dovuto riferire agli altri concorrenti alcunché di quanto avvenuto fuori dalla Casa.

A quanto pare il concorrente ha violato il regolamento, ed è possibile che come Paolo Brosio anche lui venga mandato in nomination forzata per ciò che ha fatto.

Signorini sarebbe venuto a conoscenza della vicenda dopo le proteste avvenute sul web, e sarebbe stato lui ad invocare un provvedimento per Andrea Zelletta.

“Ho immediatamente chiesto agli autori, che non mi avevano avvisato di questa infrazione, di formulare un adeguato provvedimento, così come accaduto con Paolo Brosio. Ci vuole un trattamento paritario per tutti”, ha fatto sapere il conduttore.