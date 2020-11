Tommaso Zorzi ha confessato all'amica Stefania Orlando una terribile gaffe commessa da Maria Teresa Ruta.

Tommaso Zorzi si è sfogato con Stefania Orlando a proposito di una clamorosa gaffe che Maria Teresa Ruta avrebbe fatto con lui al Grande Fratello Vip.

Zorzi contro Maria Teresa

Parlando con la sua amica Stefania Orlando Tommaso Zorzi ha confessato che Maria Teresa Ruta gli avrebbe fatto una domanda alquanto imbarazzante e che lui ha trovato piuttosto offensiva:

“In pratica mi ha detto ‘secondo te è offensivo se in confessionale dico che in questa casa ci sono 6 donne, 6 uomini e 1 gay?”.

Sono un uomo fino a prova contraria. Lei mi ha fatto questa domanda perché mi ha detto che non voleva fare figuracce in confessionale (…) Poi ha aggiunto che voleva che entrasse uno “come me” (…) Io le ho detto che semplicemente si dice che siamo 7 uomini e 6 donne e che i gay sono maschi, così come le lesbiche femmine”, ha dichiarato Zorzi all’altra concorrente del GF Vip. Stefania Orlando gli ha suggerito di chiarire direttamente con Maria Teresa, affermando che l’orientamento non sarebbe di certo il genere sessuale di una persona e che Zorzi avrebbe tutto il diritto di sentirsi offeso.

L’influencer ha comunque specificato che il tono di Maria Teresa non sarebbe stato offensivo, ma che anzi la showgirl era stata con lui molto dolce. Lei chiederà scusa a Zorzi per quanto affermato al GF Vip?

Nei giorni scorsi Maria Teresa ha dovuto salutare sua figlia Guenda, che è stata eliminata dalla casa del reality show. In seguito contro di lei si è scagliata Elisabetta Gregoraci, offesa per quanto Guenda ha affermato sul suo conto una volta uscita dalla Casa.