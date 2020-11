Il Grande Fratello Vip adesso andrà in onda soltanto una volta a settimana.

Il Grande Fratello Vip dai prossimi giorni andrà in onda soltanto una volta a settimana. A saltare sarà la puntata del venerdì. Il reality show condotto da Alfonso Signorini per mesi ha intrattenuto con un doppio appuntamento i telespettatori. Prossimamente, tuttavia, non sarà più cosi.

Mediaset ha infatti inserito un altro programma nel palinsesto del venerdì sera. In prima serata verranno trasmesse le nuove puntate della fiction Il Silenzio dell’Acqua 2, con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini. Non ci sarà dunque il testa a testa a colpi di share tra il Grande Fratello Vip e il talent show The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici, che debutterà proprio venerdì.

I motivi dello stop al doppio appuntamento

Lo stop del doppio appuntamento del Grande Fratello Vip, tuttavia, non dipende soltanto da esigenze dettate dal palinsesto di Mediaset.

Recentemente, infatti, la produzione ha deciso che il reality show andrà avanti per altri due mesi. Per questa ragione, oltre a fare entrare nella casa più spiata d’Italia nuovi concorrenti, ha deciso anche di dilatare le tempistiche.

Il doppio appuntamento, oltre a accelerare le eliminazioni, esaurirebbe le dinamiche venutesi a creare troppo presto. Per avere nuovi confronti e rimanere aggiornati in prima serata sulle ultime novità, dunque, adesso bisognerà attendere un po’ di più.

La quinta edizione del grande, d’altronde, è destinata a tenerci compagnia fino a febbraio 2021.

Le puntate del venerdì dovrebbero iniziare a scomparire dal palinsesto di Canale 5 a partire dalla fine di novembre. Non è da escludere, tuttavia, che nei prossimi mesi possa essere ripristinato il doppio appuntamento.