Grigliare Duro: il primo corso online d’Italia sul mondo del barbecue

La griglia è il tuo strumento da cucina preferito? Se sei qui a leggere questo articolo, sicuramente sarai un appassionato della griglia…anzi della grigliata! Chi lo ha detto che il barbecue va preso solo in certe occasioni, come Ferragosto e Pasquetta? La risposta è decisamente no perché ogni ricorrenza può essere giusta per invitare amici e parenti intorno al barbecue. Non trovi?!

Carne: non solo cibo ma vera passione

La carne alla brace e alla griglia è una vera e propria passione che nasce negli Stati Uniti fino ad arrivare in Europa. Gli uomini primitivi sono stati i primi a cuocere carni e pesci, sperimentando e assaggiando la cottura ideale.

Fin dall’antichità, l’uomo si è reso conto che il gusto di una pietanza – cotta su fuoco e griglia – è più gustosa e digeribile. Dicono che gli italiani siano tra i suoi principali amanti, infatti la Survey Sampling International – grazie ad un sondaggio – ha rilevato che circa l’88% degli italiani possiede almeno un barbecue e ama grigliare in qualsiasi posto.

In Italia, dunque, si preferisce di gran lunga cucinare una bistecca di manzo o una costoletta di maiale sul barbecue. Come tutte le cose buone, però, anche una grigliata ad hoc richiede cura e piccole attenzioni. Sulla griglia si può cuocere quasi tutto: carne, pesce, formaggi, verdure, bistecche, costolette, cosce di pollo, cosciotte di agnello, fiorentine… Per i veri cultori del BBQ la grigliata rappresenta un must, ed ecco allora che il gioco si fa tosto con “Grigliare Duro“.

Grigliare Duro: la svolta per i veri appassionati

Grigliare Duro è la più grande crew italiana del barbecue, un’iniziativa realizzata per i veri amatori e per chi vuole perfezionare le sue tecniche alla griglia. Si tratta di un video corso online – suddiviso in moduli – da sfogliare direttamente dal tuo computer, tablet o cellulare; un programma vasto che – in continuo aggiornamento – offre agli iscritti lezioni ogni mese. Sono 100.000 persone ad imbattersi nelle ricette di “Grigliare Duro” e a seguire oltre 100 video lezioni per Barbecue a carbone o a gas. Come ogni Academy, per accedervi, c’è bisogno di un requisito essenziale: la passione per la griglia, ovvio!

Grazie ai 15 anni di esperienza nel settore del BBQ, nel 2019, tecniche e ricette hanno saziato oltre 10.000 persone… Tu cosa aspetti? Grigliare è così un’affermata goduria per il palato, una garanzia che mette in gioco la propria fantasia e, allo stesso tempo, risponde ai nuovi impulsi dei palati più esigenti.

Diventare Grill Master? Da oggi è possibile

“Da Zero a Griller” è il 1° video-corso d’Italia per diventare Grill Master, dove vuoi e quando vuoi. Un progetto finalizzato a perfezionare le tecniche del barbecue, selezionare la strumentazione, configurare i tuoi dispositivi (gas e/o carbonella) e approfondire tutte le metodologie di preparazione dei tagli (dalla marinatura alla salamoia alla preparazione dei rub). Nella guida ci sarà un team di Grigliare Duro che ti indirizzerà alla realizzazione di piatti unici e succulenti.

Questo gruppo di appassionati-esperti, da anni, organizza eventi e gare di barbecue dal vivo; grazie al percorso di formazione “Da Zero a Griller”, inoltre, hai la possibilità di combinare lezioni online con dirette live a tema. Hai dubbi? Non temere perché i tutor rispondono ogni giorno a ogni tua domanda, inoltre milioni di followers seguono i corsi live di Grigliare Duro e circa un migliaio di studenti è soddisfatto del percorso digitale. Grigliare Duro è una delle realtà più grandi in Italia per poter abbracciare a 360° il magico mondo del Barbecue.

Allora, se vuoi diventare il boss della griglia ed intraprendere un percorso formativo, ti direi di non aspettare ancora troppo tempo! Grigliare Duro ti aspetta per apprendere e mettere su fiamma e griglia tutte le metodologie per una grigliata a regola d’arte. L’accesso al corso è riservato solo ai membri, mi raccomando… non vorrai mica che i tuoi rivali possano scoprire i tuoi segreti al Barbecue?