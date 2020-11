Melania Trump alle presidenziali: la moglie del presidente ha un look da capogiro, ma ha dimenticato la mascherina.

Melania Trump si è recata ai seggi per le elezioni presidenziali statunitensi sfoggiando un outfit dal valore da capogiro: tra abiti, borsa e scarpe il suo valore sarebbe stato di oltre 20 mila euro.

Melania Trump al voto: l’outfit

Impeccabile come sempre l’ex modella e moglie del premier degli Stati Uniti, Melania Trump, si è recata a votare alle elezioni presidenziali con un outfit dall’eleganza immortale (e dal costo a dir poco esagerato).

L’abito, immediatamente riconoscibile per via della stampa Horsebit, è un modello smanicato e con gonna plissettata firmato Gucci. Il suo valore? Ben 3264 euro. La borsa è uno dei capisaldi della maison Hermès – la Kelly Toile amata da Grace Kelly – in pelle e tessuto. Il suo costo si aggira tra i 10 e i 15 mila euro. Ai piedi Melania ha scelto di indossare un paio di décolletté color carne e con tacchi a spillo di Christian Louboutin.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KP.UA шоу-бизнес (@kp_ukraine) in data: 3 Nov 2020 alle ore 11:59 PST

Nonostante il look di Melania sia impeccabile c’è chi ha avuto da ridire per l’evidente mancanza della mascherina sul volto dell’ex modella, che forse ha deciso di privilegiare l’estetica ai danni della sicurezza.

Al momento la votazione delle presidenziali sarebbe in stallo e nei prossimi giorni proseguirà lo spoglio dei voti avvenuti per posta. Donald Trump ha già affermato che se questi dovessero sancire la vittoria di Joe Biden lui ricorrerà alla Corte Suprema.