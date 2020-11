Tornano alla ribalta del gossip due ex protagonisti di Temptation Island: si tratta di Anna e Andrea, che pare si siano detti addio

Una delle coppie più chiacchierate dell’edizione estiva di Temptation Island sta letteralmente mandando in tilt i siti di gossip. Si tratta nello specifico di Anna Boschetti e Andrea Battistelli, che uscirono dal reality dei sentimenti insieme, non dopo però diverse vicissitudini parecchio sofferte.

Anna mise infatti in scena una finta liaison con un tentatore appositamente per far ingelosire Andrea. Lui invece diede il via a una profonda amicizia con una single, che lo ascoltò con pazienza e dolcezza.

Ad ogni modo, pare che ad oggi tra Anna e Andrea la storia sia definitivamente chiusa. Sembra peraltro che alla base della rottura ci sia stato non uno, ma addirittura diversi presunti tradimenti da parte del giovane benestante.

Se chiaramente il condizionale è ancora d’obbligo, la notizia appare comunque sconvolgente. All’interno del programma Andrea sembrava infatti un vero angioletto, vittima delle elucubrazioni della sua fidanzata, di parecchi anni più grande di lui.

Dove sta quindi la verità?