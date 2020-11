"Non mi sono resa conto di quello che stava succedendo", ha detto Arianna David.

Arianna David è una delle tante vittime di stalking in Italia. Nella puntata di Mattino 5 andata in onda giovedì 5 novembre, l’ex Miss Italia ha rivelato di avere vissuto un vero e proprio incubo a causa di un uomo con cui aveva avuto un brevissimo flirt.

Egli, infatti, è diventato il suo stalker, rivelandosi minaccioso e violento. Per diversi anni l’ha perseguitata.

Il drammatico racconto

Arianna David ricorda ancora quei momenti terribili, nonostante sia trascorso un po’ di tempo. Tre anni da incubo, in cui ha subito minacce di ogni genere. È arrivata a temere per la sua vita e per quella dei suoi figli. Inizialmente, tuttavia, non si era accorta della pericolosità del suo stalker.

“Ho vissuto un incubo per tre anni, mi sento tanto in colpa, non sono una sprovveduta, non capisco come ho fatto a cadere in qualcosa di simile, non mi sono resa conto di quello che stava succedendo.

Quando ho capito che non andava bene è stata l’apocalisse”, racconta la vincitrice del titolo di Miss Italia nell’edizione del 1993. “Mi picchiava, mi sputava, ha provato ad investirmi con lo scooter. Mi ha puntato una pistola alla testa. Una volta voleva persino usare l’acido. Non ho chiamato la polizia perché mi minacciava, avevo paura che facesse del male ai miei figli“. L’uomo è stato poi arrestato nel 2015.

Finora non ne aveva mai parlato in tv, rifiutanto in tal senso diverse ospitate. Finalmente, tuttavia, ha trovato il coraggio di denunciare pubblicamente quanto le è accaduto, seppure con le lacrime agli occhi. Una sorte che accomuna tantissime donne in Italia, vittima di ex o semplicemente conoscenti.

A sostenerla, in collegamento nel corso della puntata, Annamaria Bernardini De Pace. Il noto avvocato divorzista ha lanciato un appello a tutte le donne che in questo momento sono vittime di stalking e a coloro che in passato hanno subito violenze in silenzio: “Dovete denunciare subito“.