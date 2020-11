Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono stati paparazzati insieme per le vie di Milano a fare shopping, ma l'argentina non aveva la mascherina

Belen Rodriguez deve essere proprio con la testa tra le nuvole per scordarsi la mascherina di protezione… Beccata di nuovo in compagnia di Antonino Spinalbese, proprio in tempi duri da nuovo lockdown da coronavirus la bella argentina ha lasciato a casa il presidio tanto raccomandato.

Belen e Antonio, nel mentre, pare abbiano deciso di non nascondersi più, apparendo ormai praticamente inseparabili.

Il loro amore è sorto quest’estate sulle ceneri della seconda rottura con il ballerino Stefano De Martino. Dopo alcune timide apparizioni sui social, i due hanno ufficializzato la loro liaison con diversi post che li vedono insieme super innamorati. Alcune recenti foto apparse su un noto settimanale di attualità li ha dunque fotografati a passeggio per Milano, per poi fermarsi in un negozio e fare acquisti.

Se l’avvenente hair stylist indossava la mascherina, Belen ne era invece sprovvista: una piccola dimenticanza della showgirl che si spera non capiti più.