Brad Pitt si sarebbe recato a casa dell'ex moglie, Angelina Jolie, nel tentativo di avere con lei un chiarimento faccia a faccia.

Brad Pitt a casa di Angelina

Secondo un’indiscrezione diventata sempre più insistente in rete Brad Pitt sarebbe stato sorpreso a casa dell’ex moglie Angelina Jolie, e non sarebbe neanche la prima volta che l’attore si reca a casa dell’attrice.

A quanto pare all’oscuro da tutti Brad Pitt avrebbe tentato con lei un chiarimento faccia a faccia per evitare di protrarre ancora a lungo la causa legale che vede entrambi impegnati in tribunale per la custodia dei figli (3 adottivi e 3 biologici). Pitt si sarebbe recato nella casa dell’attrice e poi se ne sarebbe andato prendendo un’uscita che gli avrebbe consentito di non esser visto.

I due si sono lasciati nel 2016 con grande clamore, e a seguire Brad Pitt ha frequentato un percorso di riabilitazione per il suo abuso da alcool (a cui lui ha attribuito la fine del suo matrimonio con l’attrice).

In tribunale i due attori erano arrivati a concordare l’affidamento congiunto dei propri figli ma solo di recente l’attrice avrebbe chiesto ai giudici di rivedere i termini nella custodia, trascinando ancora una volta Pitt in tribunale. “È stato molto, molto doloroso per i bambini trovarsi improvvisamente la loro famiglia fatta a pezzi. E adesso dobbiamo ricostruirla, l’obiettivo è che ognuno venga fuori da tutto questo come una persona migliore e più forte”, aveva raccontato pubblicamente l’attore all’indomani del suo divorzio dall’attrice.