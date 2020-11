A causa dell'emergenza Coronavirus il Grande Fratello Vip si è visto costretto ad annullare la doppia regia del programma.

A causa dell’emergenza Coronavirus cambiano le regole nella messa in onda del Grande Fratello Vip: per ridurre il numero dei collaboratori presenti in studio non verrà più trasmessa la doppia regia del programma (che quindi non sarà più visibile su Mediaset Play né sul sito del GF Vip).

GF Vip: annullata la doppia regia

Attraverso un comunicato diffuso attraverso i propri canali ufficiali il GF Vip ha fatto sapere di aver annullato la doppia regia a causa dell’emergenza sanitaria. Finora i telespettatori avevano potuto decidere se seguire alcuni concorrenti dal sito del GF Vip e su Mediaset Play oppure su Canale +1. D’ora in avanti sarà possibile vedere solo la “Regia 1” su Canale +1. La decisione è stata presa in funzione di ridurre il numero del personale in studio così da diminuire drasticamente le possibilità di un eventuale contagio.

In tanti sui social hanno espresso le proprie lamentele per la decisione presa dal programma affermando che, in questo modo, verrebbero privilegiati alcuni concorrenti piuttosto che altri. Intanto nella casa più spiata d’Italia si attende l’ingresso di Giulia Salemi e Stefano Bettarini, mentre prossimamente Selvaggia Roma – risultata positiva al Coronavirus – dovrebbe entrare nel reality show più spiato d’Italia.