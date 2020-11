In quanto a twerkare non la ferma nessuno: l'ultimo exploit danzereccio di Elettra Lamborghini in un museo

Elettra Lamborghini è per antonomasia la “twerking queen” nostrana. A dimostrazione della puntualità di tale epiteto, la giovane performer ha postato poche ore fa sul suo profilo social una video davvero singolare. La nota ereditiera si è di fatto esibita in un palazzo ottocentesco adibito a museo in alcune delle sue mosse super collaudate.

Trash ma simpaticissima, è del resto forse proprio questo il motivo per cui è così amata dai suoi numerosissimi fan.

Sempre poche ore fa, Elettra Lamborghini è stata ospite del “Maurizio Costanzo Show”, dove a sorpresa le è stato chiesto direttamente dal popolare conduttore di dare qualche lezione di twerking ai presenti.

La neosposa ha poi raccontato del suo recentissimo matrimonio, precisando come il marito e Dj Afrojack sia “l’unico uomo che, a oggi, sopporterei per tutta la vita”.