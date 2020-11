Fabrizio Corona ha svelato le cifre da capogiro per le sue ospitate televisive da Barbara D'Urso e per le sue interviste.

Fabrizio Corona ha svelato per la prima volta i cachet esagerati che gli sarebbero stati dati per le sue apparizioni tv (e in particolare per quelle dalla D’Urso) e per le sue interviste.

Fabrizio Corona: i cachet

Le apparizioni tv di Fabrizio Corona sono sempre state piuttosto discusse visto che ormai da anni l’ex Re dei paparazzi entra ed esce di galera (e attualmente si trova agli arresti domiciliari nella sua casa di Milano).

Senza peli sulla lingua l’ex marito di Nina Moric ha assicurato che ogni sua apparizione nei salotti tv di Barbara D’Urso gli frutterebbe ben 50 mila euro, mentre per quanto riguarda le interviste ovviamente il compenso varierebbe a seconda del magazine (ma a Vanity Fair ha riferito che se avesse concordato la stessa intervista con Chi avrebbe incassato 15 mila euro in più). Sarà vero?

Corona è di recente balzato alle cronache per le presunte minacce fatte per via telefonica all’ex moglie, Nina Moric.

Lei lo ha accusato pubblicamente postando i contenuti audio sui social, ma Corona – anche con l’aiuto di suo figlio Carlos – si sarebbe schernito dalle accuse. Sulla vicenda la procura avrebbe aperto un’indagine e per il momento la vicenda non ha avuto ulteriori sviluppi. Corona si trova agli arresti domiciliari, dove tra le altre cose solo recentemente ha affermato di essere risultato positivo al Coronavirus (e come lui suo figlio Carlos).

“Andiamo avanti come ho sempre fatto. Tutto si supera. Forza e amore. Tra dieci giorni sarà tutto come prima. Alla ricerca della felicità e la raggiungeremo”, aveva scritto sui social annunciando di essere risultato positivo al tampone.