Recatosi a Istanbul qualche giorno fa per un non meglio precisato intervento al viso, Francesco Chiofalo ha svelato sui social l'esito dell'operazione

Francesco Chiofalo si è recato qualche giorno fa a Istanbul, allo scopo di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica al viso. Come confermato nelle sue Instagram Stories dallo stesso ex protagonista di Temptation Island, il non meglio precisato intervento è stato piuttosto invasivo.

Infatti il 31enne romano avrò il volto sfigurato per parecchio tempo.

“Salutate la mia faccia perché non la rivedrete più così”, ha sottolineato il muscoloso influencer pochi prima dell’operazione, non nascondendo la paura per il ritocco di chirurgia estetica a cui ha deciso di sottoporsi. “Questa cosa che mi vado a correggere mi farà sentire più a mio agio. Non voglio ancora entrare nello specifico […], perché poi sarà piuttosto evidente sul volto, ma mi voglio operare in pace senza eccessive polemiche o gente che mi scrive con insulti e quant’altro”.

Ecco però che dopo l’operazione, Francesco Chiofalo ha postato una nuova Storia inerente all’intervento al volto. “Sono sfigurato, rimarrò così per un bel po’”, ha precisato di fatto senza mostrarsi in video.

Cosa sarà dunque successo all’ex fidanzato di Selvaggia Roma?