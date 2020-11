Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare a uno sfogo parecchio pepato su Pierpaolo Pretelli, tirando in ballo anche Cecilia Rodriguez

La cosiddetta amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nella Casa del Grande Fratello Vip sembra essere letteralmente sfumata. Dopo l’accusa all’ex Velino di non averla difesa in puntata dagli attacchi Antonella Elia e Guenda Goria, l’ex moglie di Flavio Briatore si è di fatto sfogata con Patrizia De Blanck.

La showgirl calabrese ha spiegato alla nobildonna romana che non se la sente di andare oltre con il modello, facendo persino l’esempio di Cecilia Rodriguez, che invece è riuscita a lasciarsi andare non avendo un figlio a casa che l’aspettava. “Ma cosa vuol dire andare oltre? Tromb***e sotto le lenzuola?”, ha dunque chiesto retoricamente la Gregoraci, riferendosi chiaramente a Pierpaolo. Riportando poi l’esperienza della sorella di Belen, la contessa ha precisato che una persona di livello non fa certe cose, ma lei, “che è sciolta”, ha potuto lasciarsi andare con Ignazio Moser.

Cosa nel penserà Cecilia di tutte queste elucubrazioni? Replicherà alla stoccata della contessa De Blanck oppure sorvolerà con nonchalance?

Nel mentre una feroce lite tra Elisabetta e Pierpaolo ha scatenato i fan sui social.

Molti di loro si sono dunque schierati dalla parte dell’ex Velino di Striscia la Notizia, sottolineando come la presentatrice lo volesse solo come “servetto” e come lui abbia mancato di dignità personale.