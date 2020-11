Gf Vip: nuove scintille tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo.

Protagonisti assoluti di questi primi due mesi del Grande Fratello Vip sono, senza dubbio, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo. La loro “amicizia speciale” sta facendo molto discutere dentro e fuori la casa di Cinecittà e diverse il pubblico da casa. Sono tanti, infatti, che non credono alla lealtà dei due concorrenti.

Altri, invece, stanno sognando che possa nascere una storia d’amore tra loro. Proprio poco prima di andare a letto, Pierpaolo ed Elisabetta si sono resi protagonisti di una nuova discussione che ha coinvolto anche Enock e Andrea Zelletta. “Non volevo offenderti, stavamo facendo uno show, lo abbiamo fatto su ognuno di noi. Sei molto suscettibile, troppo sulla difensiva…ti chiedo scusa”. Così ha iniziato Elisabetta, che voleva avere un confronto con Pierpaolo.

Il confronto tra Elisabetta e Pierpaolo

“Ne parliamo domani” ha risposto Pierpaolo, probabilmente infastidito dalle parole della Gregoraci. Enock e Andrea sono intervenuti in supporto del modello: “Non la devi prendere con malizia, Non era un’accusa a te, tante volte devi andare oltre”. “In passato ho vissuto malissimo il fatto di essere troppo buono. Per me conta il modo e l’espressione con cui si dicono certe cose”. Così ha affermato Pierpaolo.

Insomma, sembra proprio che per il modello, l’amicizia non basti più. Del resto, lui non ha mai nascosto di provare un sentimento di attrazione verso la bella Elisabetta che, però, ha sempre portato avanti la sua posizione in modo saldo. Riuscirà Pierpaolo a fare sciogliere il cuore della Gregoraci?