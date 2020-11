Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi hanno affermato che preferirebbero riavere Franceska e Myriam al GF Vip, e non Bettarini e Salemi.

Molto presto nella casa del Grande Fratello Vip dovranno entrare 3 nuovi concorrenti ma Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta sembrano piuttosto preoccupati per la vicenda.

Maria Teresa e Zorzi: la confessione

Chiacchierando in intimità tra loro Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi hanno confessato che preferirebbero che al GF Vip tornassero le due ex concorrenti Franceska Pepe e Myriam Catania.

Molto presto a entrare nel reality show saranno invece Stefano Bettarini e Giulia Salemi (seguiti in un secondo momento da Selvaggia Roma, attualmente in isolamento perché risultata positiva al Coronavirus). Nonostante Franceska Pepe e Myriam Catania siano state due delle vip più discusse di questa edizione, i due concorrenti del GF Vip hanno ammesso di preferire il loro ritorno al cambiamento dovuto all’ingresso di tre nuovi concorrenti.

Fuor di dubbio infatti che la presenza di Stefano Bettarini e Giulia Salemi cambierà gli equilibri all’interno del reality show, dove i concorrenti stanno già vivendo un momento difficile.

Per quanto riguarda Maria Teresa Ruta sembra che al momento nella casa del reality show siano tutti contro di lei – esclusi Tommaso Zorzi e Stefania Orlando – e dopo che sua figlia Guenda è stata eliminata dal reality show la situazione non è decisamente migliorata per la showgirl. In tanti sono curiosi di sapere se l’arrivo di Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma cambierà di nuovo le dinamiche tra i concorrenti del GF Vip che in queste ore stanno facendo la conoscenza di Paolo Brosio, ultimo concorrente entrato nella Casa.