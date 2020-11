Patrizia De Blanck attacca la mamma di Tommaso Zorzi al Gf vip.

Uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip è, senza dubbio, Tommaso Zorzi. L’influencer, però, sta sentendo molto la mancanza dei suoi affetti più cari e, soprattutto, della sorella Gaia e della mamma. Sono stati tanti i commenti e tentativi di sostegno da parte dei suoi compagni d’avventura nella casa.

Non tutti, però, hanno compreso lo stato d’animo del 25enne. Tra questi Patrizia De Blanck. Come molto spesso succede, la concorrente si è lasciata andare ad espressioni abbastanza colorite nei confronti di Tommaso. Come i fan del programma sanno, l’influencer solamente nelle prime settimane ha ricevuto una sorpresa da parte della mamma. Adesso, che sono passati quasi due mesi dall’inizio della trasmissione, la mancanza degli affetti è tanta. Stando ad alcune notizie, la signora Armanda, mamma di Tommaso, avrebbe rifiutato ogni forma di invito in trasmissione.

La critica di Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck, con suo solito modo di fare, non ha mancato occasione di dar contro a qualcuno, in questo caso ai familiari dell’ influencer. Stando alle parole dei fan dell’ influencer milanese la Contessa avrebbe detto, riferendosi alla signora Armanda: “Che razza di mamma è”. Questo commento ha mandato su tutte le furie i sostenitori di Tommaso, che lo hanno prontamente difeso sui vari social.

Tra i più forti: “Scusami contessa come cavolo ti permetti di giudicare la mamma di Tommaso anche se non la conosci? Boh io rimango senza parole proprio…”. Così ha commentato un utente su Twitter.