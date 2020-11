Andrea Zelletta ha fatto i nomi dei tronisti scartati dal Grande Fratello Vip: le rivelazioni del gieffino ai compagni della Casa

Durante la scorsa notte, Andrea Zelletta ha raccontato ai suoi compagni di reality la propria esperienza in quel di Uomini e Donne. Il tarantino ha però anche fatto una rivelazione inedita che riguarda altri tre tronisti che hanno sostenuto, come lui, il provino per il Grande Fratello Vip.

Si tratta nella fattispecie di Luigi Mastroianni, Giordano Mazzocchi e Lorenzo Riccardi, che poi non sono stati chiaramente scelti.

Andrea Zelletta ha ammesso di essere stato molto a disagio nelle prime puntate del dating show mariano. Troppo emozionato e goffo, le cose cambiarono quando conobbe Natalia Paragoni, con la quale nacque una bella storia d’amore tuttora in corso. Di Lorenzo Riccardi ha poi ricordato il messaggio che il giovane gli mandò non appena seppe della sua futura entrata nella Casa di Cinecittà.

Andrea ha infine chiesto a Pierpaolo Pretelli se gli piacerebbe fare il tronista. L’ex amico speciale di Elisabetta Gregoraci ha replicato che sicuramente non farebbe più il corteggiatore, ma certamente non disdegnerebbe la parte del conquistatore sul trono.

In che senso potevano avere Lorenzo o Giordano ed hanno scelto Zelletta. #gfvip pic.twitter.com/iktAy19tJa — Sara🌸 (@seadatrash) November 5, 2020

Le dichiarazioni di Zelletta non sono ovviamente passate inosservate sui social. Molti fan sono infatti apparsi alquanto increduli di fronte alla scelta di Andrea al posto di Lorenzo piuttosto che di Giordano.