Paola Di Benedetto: “Fede beveva troppo, se ne accorse mio padre”

Paola Di Benedetto ha confessato dei retroscena inediti sulla sua storia con Federico Rossi, che a quanto pare in passato avrebbe "bevuto troppo".

Il prossimo 10 novembre uscirà il primo libro di Paola Di Benedetto, l’autobiografia intitolata Se ci credi ci vogliono testa e cuore. L’ex vincitrice del GF Vip ha rivelato al suo interno alcuni retroscena riguardanti la sua storia col fidanzato Federico Rossi.

Paola Di Benedetto: la confessione

Oggi Paola Di Benedetto e il suo fidanzato, Federico Rossi, sono più felici che mai: la coppia è molto unita e ha da poco annunciato di essere andata a convivere. Per la prima volta l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha rivelato alcuni retroscena inaspettati riguardanti la sua storia col fidanzato, compreso il fatto che a fare la prima mossa sarebbe stata lei e non lui.

A seguire Paola Di Benedetto ha anche confessato che all’inizio della loro storia lei e Federico avrebbero vissuto un momento di crisi e si sarebbero allontanati perché lui beveva troppo. “Fede aveva perso la bussola travolto dalle sue insicurezze e aveva iniziato a bere troppo. Se ne accorse mio padre della gravità della cosa e mi mise in guardia. Ci siamo allontanati per un periodo, ma poi ci siamo ritrovati”, ha dichiarato per la prima volta Paola Di Benedetto.

Oggi sembra che i due abbiano accantonato completamente i dissapori passati e che finalmente abbiano trovato la vera felicità l’uno accanto all’altra. In tanti sui social si chiedono se la decisione di andare a convivere rappresenti il primo di una lunga serie di passi importanti per la giovanissima coppia, e già motli dei loro fan sognano i fiori d’arancio e presto un bebè.