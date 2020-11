Paola Di Benedetto, la confessione: “Voglio tre bambini, come minimo”

Dopo il trasloco e la convivenza con Federico Rossi, Paola Di Benedetto ha rivelato di desiderare almeno tre figli.

La relazione tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi procede a gonfie vele e da poco i due sono andati a convivere nella loro prima casa. L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha confessato i loro desideri futuri, compreso quello di mettere su famiglia.

Paola Di Benedetto: i figli

Oggi Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono più felici che mai: da oltre un anno la coppia vive la propria relazione senza l’ombra di una crisi e dopo il lock down per l’emergenza Coronavirus i due hanno deciso di andare a vivere insieme. Paola Di Benedetto ha raccontato il suo trasloco via social, salutando la sua vecchia casa e dando il benvenuto alla convivenza col suo grande amore.

La showgirl, alle prese con l’uscita del suo primo libro Se ci credi ci vogliono testa e cuore, ha confessato per la prima volta il suo desiderio di avere dei figli, tre per la precisione: “Spero che la mia storia con Federico continui così e voglio tre bambini, come minimo…”, ha dichiarato. I due realizzeranno presto questo sogno? Per il momento la coppia non ha parlato di fiori d’arancio, ma non è escluso che dopo la convivenza e a emergenza sanitaria conclusa i due inizino a fare anche questo progetto.

Paola Di Benedetto ha confessato anche per la prima volta che lei e Federico Rossi avrebbero vissuto un momento di crisi quando lui, poco tempo l’inizio della loro liaison, avrebbe iniziato a bere molto a causa delle sue insicurezze. Oggi la coppia avrebbe superato questo momento e avrebbe trovato il proprio equilibrio.