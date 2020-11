Paola Perego ha annunciato via social l'arrivo dei sintomi dopo la positività al Covid: inizialmente era asintomatica.

Paola Perego ha annunciato a mezzo social la comparsa di sintomi dopo la positività al Coronavirus. Solo qualche giorno prima la conduttrice è stata ospite nello show televisivo di Barbara Palombelli, Forum. La conduttrice ha annunciato a mezzo social il peggioramento delle sue condizioni di salute: sono arrivati infatti alcuni sintomi relativi al Covid anche se le condizioni di salute restano comunque abbastanza buone.

Paola Perego positiva al Coronavirus

Paola Perego ha annunciato in prima persona di essere risultata positiva a Covid-19. La conduttrice fortunatamente sarebbe asintomatica, e ha fatto sapere ai suoi fan di essere sotto controllo medico.

“Desidero comunicarvi che sono risultata positiva all’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sono asintomatica a casa sotto controllo medico”, ha scritto via social la conduttrice, che l’8 novembre avrebbe dovuto riprendere la conduzione del suo programma tv Il Filo Rosso (che sarà probabilmente rinviato a causa della sua positività al virus).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17) in data: 29 Ott 2020 alle ore 11:10 PDT

Qualche giorno prima del suo annuncio la Perego era stata ospite a Forum e si vocifera che potrebbe essersi recata negli studi di Tale e Quale Show (dove anche il conduttore Carlo Conti è poi risultato positivo). Oltre ai due celebri conduttori sono risultati positivi a Covid-19 anche Mara Maionchi, Gerry Scotti, Nina Zilli e Ornella Vanoni. Per il momento in tanti sui social hanno fatto loro gli auguri di pronta guarigione, ma fortunatamente sembra che nessuno di questi sia in condizioni gravi e continuerebbero a portare avanti l’isolamento in forma domiciliare.