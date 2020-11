Le condizioni di Carlo Conti, positivo al Covid-19, sembrerebbero essersi aggravate

La puntata di Tale e Quale Show che andrà in onda venerdì 6 novembre non verrà condotta da Carlo Conti. Il conduttore è ancora positivo al Covid-19. Nella scorsa puntata aveva guidato le sorti del talent show da casa, in video-chiamata, mentre nella prossima verrà sostituito.

Ad arrangiarsi sul palco e a gestire le redini dei concorrenti in gara saranno i giudici del programma Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello insieme a Gabriele Cirilli, che ormai da anni anima lo show con la sua simpatia e le sue trasformazioni.

Le condizioni di Carlo Conti

La settimana scorsa Carlo Conti, in isolamento domiciliare poiché risultato positivo al Covid-19, aveva annunciato di avere soltanto dei sintomi lievi. Per questa ragione era riuscito a condurre da casa Tale e Quale Show dando vita ad un evento più unico che raro, che si spera non dovrà più essere necessario nella storia della televisione.

Adesso, tuttavia le sue condizioni si sono aggravate

“Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!). Questo Covid-19 è una brutta bestia“, aveva scritto Carlo Conti in un post su Instagram. A corredo una foto di un biglietto inviatogli dalla moglie Francesca Vaccaro e dal figlio Matteo, che stanno rimanendo lontani da lui proprio per evitare di essere contagiati. Nel messaggio hanno scritto parole di affetto: “Ti amiamo babbo”. Il commento del conduttore scalda il cuore.

“Tra tutte le medicine, questo bigliettino è la più potente”, ha detto. Questo era accaduto qualche giorno fa.

Le condizioni di salute di Carlo Conti, dunque, potrebbero in questi giorni essersi aggravate ulteriormente, tanto da impedirgli di condurre la puntata di Tale e Quale Show di venerdì 6 novembre da casa.