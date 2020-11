Mostratasi senza reggiseno e con indosso solo degli slip in pizzo, Taylor Mega ha regalato ai suoi fan di Instagram un siparietto da cardiopalma

Sfacciata e spudorata come non mai, Taylor Mega ha colto una nuova occasione per sedurre tutti i suoi fan a mezzo social. Poco prima di entrare nello studio di “Live Non è la D’Urso”, l’influencer ha infatti deciso di ingannare l’attesa postando delle IG Stories a luci rosse dal suo camerino.

Sfoggiando una mise super sexy, ha così regalato ai suoi innumerevoli follower degli scorci bollenti del suo décolleté e della sua biancheria intima, mostrandosi sostanzialmente senza reggiseno e con indosso solo un paio di slip di pizzo neri.

Per l’ospitata da Barbara D’Urso, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha poi scelto un miniabito nero cortissimo con una scollatura a dir poco profonda. La vista sul décolleté mozzafiato ha letteralmente strabiliato i suoi ammiratori che hanno persino potuto intravedere un capezzolo, non si sa se con mossa studiata o accidentalmente. Nel mentre, il pepato show di fronte allo specchio è proseguito con un accavallamento delle gambe da infarto, in perfetto stile Sharon Stone in “Basic Instinct”.

L’esito bollente è stato infine sottolineato dalla seducente biancheria di pizzo nero che ha fatto capolino dalla gonna sollevata. L’influencer ha poi ulteriormente osato togliendosi il vestito e restando completamente in topless. Con il seno coperto da un braccio, Taylor Mega si è infine abbassata i leggings a mostrare uno stringatissimo tanga e gli addominali scolpiti, in un crescendo di suspence che ha tramortito i fan.