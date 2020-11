L'ex marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, ha scritto alcuni post via social che sembrano chiaramente indirizzati a lei.

Sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Adriana Volpe e suo marito, Roberto Parli, che per la prima volta ha preso la parola in merito alla separazione.

Adriana Volpe: le parole dell’ex marito

Per la prima volta via social Roberto Parli ha scritto alcuni messaggi che sembrano indirizzati all’ex moglie e più precisamente alla recente separazione che, secondo Chi, i due avrebbero attuato.

Da oltre un anno si parla di crisi coniugale per la conduttrice e suo marito, e le indiscrezioni sono decisamente aumentate da quando lei ha preso parte al GF Vip (dove è scatto un certo feeling con Andrea Denver). Adriana Volpe era uscita anticipatamente dal reality show per via del peggioramento di suo suocero (ricoverato per Coronavirus e poi scomparso dopo il ricovero). Dopo la morte del padre suo marito Roberto Parli si è trasferito in svizzera, mentre lei – per impegni di lavoro – ha traslocato a Milano insieme alla figlia Gisele.

“È Hallowen. Sarebbe il momento giusto che “qualcuno” tirasse fuori i propri scheletri dall’armadio. Ma, per me, è molto più appagante vedere felici i nostri figli”, ha scritto Roberto Parli via social e a seguire, quando un utente gli ha augurato di trovare una compagna altrettanto bella e famosa “ma più onesta dell’ex moglie”, Parli ha replicato: “Famosa ???? Di cosa???? Le mie ferite sono la mia famiglia e mia figlia che piange ogni volta”.

Lui e Adriana Volpe spiegheranno cosa sia accaduto tra loro?