Asia Argento infiamma i social con uno scatto a dir poco provocante nella vasca da bagno e senza veli.

Asia Argento ha postato uno scatto a dir poco bollente sui social: l’attrice, completamente senza veli, si è lasciata immortalare mentre faceva il bagno in una lussuosa vasca (e con il lato B in bella mostra).

Asia Argento senza veli

Asia Argento sa bene come provocare i suoi fan sui social e anche stavolta non li ha delusi: l’attrice si è mostrata completamente senza veli mentre faceva il bagno in una gigantesca vasca da bagno. “Ho fatto il bagnetto”, ha scherzato maliziosa nelle sue stories, mostrandosi mentre era intenta ad asciugarsi i capelli. Non è la prima volta che l’attrice si mostra ai fan completamente senza veli o con abiti scollati e provocanti, e infatti anche stavolta la sua foto ha fatto il pieno di like.

Per l’attrice gli ultimi due anni sono stati particolarmente difficili e dolorosi: dopo lo scandalo MeToo ha perso il suo compagno, Anthony Bourdain, e a seguire è finita a sua volta al centro di un discusso processo mediatico (per le accuse fatte dal giovanissimo attore, Jimmy Bennett).

Asia Argento ha rivelato che oltre ad aver subito le molestie di Harvey Weinstein altri due registi italiani avrebbero abusato di lei quando era ancora una giovanissima attrice. Nel corso di questi due anni l’attrice è stata travolta da numerose polemiche per le affermazioni fatte a proposito degli abusi.