Il conduttore Carlo Conti si trova ricoverato in ospedale da qualche giorno: ha rassicurato il suo pubblico dicendo di stare meglio.

Risultato positivo al coronavirus nei giorni scorsi, Carlo Conti è stato ricoverato nell’ospedale fiorentino di Careggi. Le sue condizioni non sono gravi ma giudicate non più compatibili con l’isolamento domiciliare.

Carlo Conti ricoverato

Tramite un post pubblicato sui suoi canali social il noto conduttore ha fatto sapere che la sua situazione è sotto controllo.

Spiegando di trovarsi in ospedale da qualche giorno per essere curato meglio dall’infezione, ha voluto rassicurare il suo pubblico: “Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri. Torno presto!“. Ha poi aggiunto che la puntata di Tale e Quale Show di venerdì 6 novembre andrà comunque in onda. La Rai aveva infatti pronto un piano alternativo che prevede la conduzione dei giudici Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello che si alterneranno alla guida del programma aiutati da Gabriele Cirilli.

Il noto conduttore aveva scoperto di aver contratto l’infezione nei giorni precedenti dopo la comparsa dei primi sintomi. Febbre, tosse e dolori alle ossa che gli permettevano comunque di trascorrere la quarantena nel proprio domicilio.

Aveva anche condotto dalla sua abitazione la puntata di Tale e quale show con l’aiuto di Giorgio Panariello in studio e postato sui social il biglietto ricevuto dalla moglie Francesca e dal figlio Matteo accompagnato dalla scritta “Tra tutte le medicine questo è la più potente. Sto già meglio“.

Nelle ultime ore però, nonostante il suo stato non sia grave, si è reso necessario un ricovero in ospedale per monitorare più da vicino il quadro clinico.

Si trova pertanto in osservazione nel reparto di Malattie Infettive a Firenze. Tanti i messaggi di vicinanza espressi dal popolo del web, dopo quelli già comparsi dopo la notizia della sua positività dai colleghi del mondo dello spettacolo tra cui Mara Venier e Cristiano Malgioglio.