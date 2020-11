Georgina Rodriguez è andata a posare con tuta e ciabatte, ma il valore dell'outfit è di 50 mila euro.

Non appena Cristiano Ronaldo è risultato negativo al Coronavirus Georgina Rodriguez è tornata sul set fotografico e il look da lei sfoggiato per l’occasione avrebbe avuto un costo da capogiro.

Georgina Rodriguez: il look costoso

Una volta scongiurato il contagio dal Coronavirus Georgina Rodriguez è potuta tornare ai suoi impegni di lavoro, e sui social non ha mancato di mostrarsi con un look griffatissimo mentre era sul set.

Il valore totale dell’outfit indossato da Georgina varrebbe intorno ai 50 mila euro, e si compone di: Una tuta di Dior con stampa Oblique (dal valore di circa 4 mila euro), ciabatte Oran di Hermès (485 euro) e una Birkin (sempre Hermès) in pelle di coccodrillo nera. Il costo della borsa da sola oscillerebbe tra i 40 e 60 mila euro.

Insomma, Georgina non rinuncia al lusso neanche quando si dirige sul set, e sui social i suoi outfit fanno il pieno di like. Lei e Ronaldo – genitori della piccola Alana Martina e di altri 3 bambini (avuti precedentemente dal calciatore) – sembrano essere più innamorati che mai e da mesi circolano voci riguardanti un loro presunto, imminente, matrimonio. Per il momento la coppia non ha confermato né smentito le notizie in circolazione, ma tanti sono curiosi di sapere se presto o tardi Georgina indosserà l’abito bianco.

Ronaldo, dopo 19 giorni di isolamento, è finalmente risultato negativo al Coronavirus.