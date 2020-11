Secondo i rumor in circolazione a causa dell'emergenza Coronavirus il Grande Fratello Vip potrebbe chiudere anticipatamente.

L’emergenza sanitaria che ha colpito il paese ha avuto gravi conseguenze anche per quanto riguarda la programmazione tv e secondo i rumor in circolazione il Grande Fratello Vip 5 andrebbe verso la chiusura anticipata.

GF Vip verso la chiusura anticipata

Nei giorni scorsi Alfonso Signorini è stato costretto a condurre il GF Vip a Milano e senza pubblico, mentre gli autori del reality show hanno fatto sapere di aver voluto sospendere la Regia 2 del programma per ridurre il personale preposto presente in studio. Secondo un’indiscrezione condivisa da Amedeo Venza è possibile che il reality show chiuda anticipatamente proprio a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Oltre alla chiusura anticipata si parlerebbe anche di una sospensione della diretta del venerdì sera: “Chiusura anticipata e sospensione della messa in onda del venerdì per via della situazione d’emergenza che stiamo attraversando…”, si legge nel post di Amedeo Venza.

Sarà vero? Per il momento non sono giunte conferme dai canali ufficiali dal reality show, ma quel che è certo è che la diretta di venerdì 6 novembre andrà in onda.

Il programma ha fatto sapere di aver annullato il televoto per prendere un provvedimento disciplinare contro uno dei concorrenti. Non è chiaro quale sarebbe il concorrente che andrà in contro al provvedimento, ma molti sono convinti possa trattarsi di Paolo Brosio o Andrea Zelletta, che nelle ultime ore hanno violato il patto di riservatezza preso con lo show televisivo.