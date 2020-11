Gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip sono tornati a lamentarsi della scarsa igiene della contessa: i commenti di Maria Teresa e Tommaso

Sappiamo bene come da tempo circolano voci secondo cui Patrizia De Blanck non amerebbe lavarsi troppo. Anche la sua acerrima nemica, la marchesa d’Aragona, aveva riferito queste dicerie alla diretta interessata nel corso della sua breve ospitata nella Casa del Grande Fratello Vip.

Ecco dunque che nelle scorse ore i coinquilini Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta hanno ripreso l’argomento, parlando nello specifico della stanza in cui dorme la contessa. Secondo il 25enne non è praticamente possibile stare nella camera della donna, per via del cattivo odore e dello sporco.

“Unto, formaggio, chiazze di Nutella, briciole”: così ha descritto il posto l’influencer milanese, precisando inoltre di aver sentito “un brutto odore”. “C’era del latte aperto, tazze di caffè, di tutto. Dirle di pulire? […] Col cavolo che vado a fare i massaggi lì dentro”.

Maria Teresa a sua volta ha confermato quanto riferito da Tommaso, precisando ancora sulla stanza: “È improponibile […] sporchissima. C’è di tutto, roba da mangiare, avanzi […] C’è un tanfo… […] Non ci si può stare”. Insomma, le condizioni igieniche di Patrizia De Blanck stanno diventando l’argomento più sentito del momento. Chissà se il Grande Fratello deciderà di provvedere in qualche modo…?