Una furiosa lite ha visto come protagonisti Enock Balotelli e Rosalinda Cannavò: nella bagarre è dovuto intervenire anche il Grande Fratello

Un Enock Balotelli completamente fuori di sé si è scagliato contro Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco. L’accesa discussione tra il bomber bresciano e l’attrice siciliana è stata scatenata dal “format” in stile Uomini e Donne ideato dal fratello di Balotelli per cercare di appianare le controversie tra gli inquilini della Casa di Cinecittà.

L’idea non è tuttavia piaciuta a Rosalinda, che ha palesato con educazione il proprio punto di vista di forte a tutti i compagni di avventura. Appoggiata da Pierpaolo Pretelli, l’attrice è stata però subito attaccata da Enock, che ha precisato: “Adesso mi incazz*”.

La giovane interprete, allibita dalla reazione del calciatore, è così scoppiata a piangere. Nemmeno l’intervento conciliatore di Pretelli è riuscito a riportare la pace tra i due. Infatti è dovuto persino intervenire il Grande Fratello a rimettere ordine nella diatriba, riprendendo Enock.

Inutile sottolineare che i fan del programma si sono immediatamente schierati sui social dalla parte dell’ex volto della Ares. In molti hanno infatti notato come il carattere irascibile del giovane atleta stia emergendo sempre più spesso durante il gioco.